Dramatische vondst babylijkje in Wernhout grijpt ook politiemensen aan, tientallen mensen leggen bloemen

Appartemen­ten op Albert Heijn Oude Vest; Wapenmaga­zijn maakt extra bouwlaag lastig

11 mei BREDA - Er komen appartementen in de kantoren boven de Albert Heijn aan de Oude Vest in Breda. Althans, als de partijen er uit komen. Het college geeft een positief voorzetje: er staat veel kantoorruimte leeg in de stad, ombuigen in wonen is alleen maar goed.