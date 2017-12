‘Dr. Zhivago’ brengt De Avenue in Russische sferen

Volledig scherm Irena Filippova en Hans Visser treden in Breda op met de voorstelling dr. Shivago. © Hans Colijn

Volledig scherm Hans Visser en Irena Filippova, hier samen met drummer Arthur Bont , bij een uitvoering van hun versie van het boek ‘Dr. Zhivago’.

Het publiek krijgt onder meer door Visser in Rusland gemaakte foto’s voorgeschoteld, enkele fragmenten van de befaamde Hollywoodfilm uit 1965, maar vooral natuurlijk live muziek. Geen variaties op de beroemde filmmuziek van Maurice Jarre (vader van Jean-Michel), wel te verstaan. “We hebben 65 procent zelf geschreven. Daarnaast spelen we bestaand Russisch werk van onder meer Mussorgski en Prokovjef”, vertelt de in Ulvenhout opgegroeide Visser.

“De volgorde van de film is leidend, soms gaan we wat dieper op dingen in. Het hele verhaal is tweetalig. Irena vertelt alles in het Russisch, ik in het Nederlands. Door dat Russisch creëer je wel de echte sfeer van het land. Het verhaal speelt zich af in het decor van de meest indrukwekkende jaren uit de Russische historie, van 1890 tot 1960. Zhivago in de Hollywoodstijl is een spektakel. Bij ons is het een cultureel uitstapje, met enige artistieke vrijheid. Dat had ik met Flairck ook. Ik heb ervaren dat als ik over dingen fantaseer het vaak mooier is dan als ik er werkelijk ga kijken.”

Poetin

Ze hebben de voorstelling inmiddels zo’n 60 keer gespeeld. Dat het er niet meer zijn, heeft te maken met het negatieve beeld dat onder Poetin van Rusland is ontstaan, erkent hij. “Stap na stap gaat dat verder. Het gekke van het hele verhaal is dat de Russen eigenlijk veel dichter bij ons zitten dan bijvoorbeeld de Arabische wereld. Het is een volledig geëmancipeerd land, bijvoorbeeld wat vrouwen betreft. Qua opleidingsniveau is het te vergelijken met hier en op gebied van muziek en dans zelfs nog wel een stapje hoger. Eigenlijk zouden we heel goed bevriend moeten zijn met de Russen, wat ook lang zo was. Theaterdirecteuren brachten jarenlang prachtige Russische balletten, opera’s, circussen hierheen. En nu opeens is het in een rare hoek terecht gekomen, vooral door de politiek. Natuurlijk hebben wij daar last van. Een theaterdirecteur zei letterlijk tegen me: ‘Hans, de deur staat altijd voor je open. Maar Rusland ligt even een beetje moeilijk hier.’”

Chassé

Hans Visser zegt zich te verheugen op het optreden in het knusse theater De Avenue. Toch kan hij het niet laten zijn verbazing te uiten over het feit dat het Chassé Theater en andere grote schouwburgen geen belangstelling hadden. “Wij zijn natuurlijk enorm eigenwijze artiesten, wars van commercie. Ik beschuldig Cees Langeveld (directeur Chassé Theater, red.) en zijn collega’s van te weinig wérkelijke interesse in muziek en theater, ongeacht of het nou verkoopt of niet. Ik heb het idee dat ze stiekem met één been achter het cultuurbeleid van Halbe Zijlstra (oud staatssecretaris van cultuur, thans minister van buitenlandse zaken) staan, dat wij artiesten ons allemaal maar zelf moeten bedruipen.”

“Door de eeuwen heen is dat nooit het geval geweest. Bach werkte in dienst van de kerk, Vivaldi van het klooster en Mozart werkte voor het hof. Kunst is altijd ondersteund, omdat de inspanningen en de inkomsten vaak uit balans zijn. Als je iets echt mooi wilt maken, ben je er vaak maanden mee bezig. Theaters zouden dat moeten blijven ondersteunen. Daar hebben ze moeite mee, dus zoeken we de periferie op. En spelen wij zondag lekker in De Avenue.”