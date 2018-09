Dossier Lunet: Oppositie roept 'zwabberend' college op het matje

Sinds enkele weken rommelt het in de politiek, nadat duidelijk is geworden dat Breda weer detailhandel wil toestaan in het winkelcentrum aan de Lunetstraat. Dat nieuws heeft volgens de fracties tot grote onrust geleid. Niet zonder reden, constateren ze: ,,Rapporten wijzen uit dat er geen ruimte is voor detailhandel in De Lunet. Diverse winkeliers in Breda en de dorpen vrezen voor de gevolgen van een eventuele herbestemming.’’