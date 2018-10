Dossier Lunet: gaat Breda miljoenen dokken óf is er een andere uitweg?

VIDEO EN POLL Hondje lijkt op baasje: toeval of niet?

8:22 Martin Gaus zei tegen Jeroen Pauw eens dat hij op een koningspoedel lijkt. ,,Dat vond hij niet leuk.'' De dierenkenner ziet vaker dieren die op hun baasje lijken. Op een oproep foto's in te sturen, reageerde een aantal lezers van BN DeStem (zie hieronder). Zij herkennen zichzelf in hun hond of krijgen weleens opmerkingen in die richting.