Dorpsteam Baarle-Nassau wil mensen in problemen helpen de goede weg te vinden

Een rouwadver­ten­tie voor een huis? BN DeStem wijst inzending van Fenna af

15 december ZUNDERT - Met een in memoriam tussen de rouwadvertenties in deze krant, wilde Fenna Koot (24) het ‘overlijden’ van het geboortehuis van Vincent van Gogh herdenken. Maar: ,,Zo'n advertentie op die plek is ongepast", meent BN DeStem.