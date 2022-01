Dorpsrel Meersel-Dreef rond gedwongen vertrek oude kloosterlingen

Broeder Luk is al bezig met zijn verhuis. In zijn werkkamer op de eerste verdieping van het Meersel-Dreefse klooster zijn de eerste dozen gevuld. 87 jaar inmiddels. Het grootste deel van zijn leven bij de minderbroeders kapucijnen bracht hij door als missionaris in Pakistan. Maar nu alweer een kwart eeuw is hij prominent Dreviaan, zoals de dik duizend inwoners zich noemen. Broeder Luk is voor hen het equivalent van de dorpspastoor.