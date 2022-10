Dorpsraad ziet paal luchtalarm liefst naast Mariakapel, maar bewoners hebben ook een stem

Films in Fatimakerk: Uma Cinema draait Frida

BREDA - Het was een uitdaging: het atelier Uma in de Fatimakerk omtoveren tot filmhuis. Twan van de Laar en zijn team is het gelukt. Op 20, 21 en 22 oktober draaien ze films in hun meubel & design atelier. Een daarvan valt onder de vlag van het HER filmfestival: Frida, over Frida Kahlo.

13 oktober