Dorpsraad Rijsbergen zet in op veiliger St. Bavostraat

Wie in Rijsbergen wel eens de St. Bavostraat oversteekt, weet het. Het kan er behoorlijk druk zijn met verkeer. Auto’s die, als ze zich aan de maximum snelheid van 50 kilometer per uur houden, ook best hard voorbij razen. ,,Dat voelt voor voetgangers niet altijd even veilig”, zegt Marian Frijters.

Enquête

Frijters is voorzitter van de Dorpsraad Rijsbergen. Deze zomer hield die raad een enquête onder de dorpelingen. Doel was te achterhalen hoe de Rijsbergenaren denken over de leefbaarheid van het eigen dorp en wat in hun ogen goed is of verbetering behoeft.

De enquête leverde een keur aan suggesties en opmerkingen op. Variërend van een aanpak van de winkelleegstand tot een facelift voor Markt en Lindekensplein. Vooral ook veel opmerkingen waren er over de onveiligheid van de St. Bavostraat.

Oversteekplaatsen

Frijters: ,,Uit de inzendingen bleek dat er een wens leeft om de maximum snelheid er terug te brengen naar dertig kilometer per uur. Daarnaast was er de vraag of de oversteekplaatsen niet veiliger konden worden gemaakt.”

Opmerkingen waarmee de Dorpsraad het gesprek aanging met het college van de gemeente Zundert. Om daar te horen dat die de verbetering van de St. Bavostraat wel degelijk in het vizier heeft, maar dat, onder meer vanwege een beperkt budget, andere elementen uit het nieuwe Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) even de prioriteit hebben. Aanpak van de Rijsbergse hoofdweg zit er voorlopig niet in.

Laaghangend fruit

Teleurstellend. ,,Al begrijpen we het wel”, zegt Frijters. ,,Het college dient rekening te houden met heel de gemeente, wij staan voor de belangen van ons dorp.” Maar: ,,Hoewel we snappen dat de aanpak van de hele Sint Bavostraat misschien nu wat te ingrijpend is, zouden we het wel fijn vinden als er snel iets relatiefs kleins gebeurt, waarmee de veiligheid al wordt verbeterd.” Laaghangend fruit, zoals de Dorpsraad het noemt.

Te denken is dan aan iets als bijvoorbeeld LED-verlichting die de aandacht van automobilisten vestigt op de oversteekplaatsen in de Sint Bavostraat. ,,Dat lijkt ons eenvoudig, maar zeker weten doen we dat niet. We zijn geen verkeersdeskundigen.”

Wat het ook is, het is de Dorpsraad een lief ding dat er op korte termijn maatregelen worden getroffen die Rijsbergenaren het gevoel geven dat de St. Bavostraat veiliger is. Vandaar: ,,Dat we alle fracties hebben aangeschreven. Als poging om het hoger op de politieke agenda te krijgen.” Of dat is gelukt, is nog even afwachten.