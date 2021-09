Dorpsmaaltijd brengt Teteringen weer samen

TETERINGEN – Aan het massaal meegezongen Hey Jude te merken, was er ook wel behoefte aan. Zondagmiddag vond de tweede editie van de Dorpsmaaltijd plaats op het Willem-Alexanderplein in Teteringen. De Beatles-song is de aftrap van de muzikale bingo en het kost geen enkele moeite om iedereen mee te krijgen. ,,Iedereen kent elkaar, dat is het mooie van een dorp.”

Zo’n 150 mensen zitten in een opgezette tent en laten zich verwennen met een driegangenmenu. De zachte pianoklanken worden overstemd door het geroezemoes door dorpelingen die elkaar de laatste anderhalf jaar hooguit in het voorbijgaan zagen. Er wordt gepraat, gelachen, gedronken en gegeten. Een enkeling verplaatst zich van tafel naar tafel, om bij te kletsen. Dat er behoefte aan was, merkte de organisatie aan de kaartverkoop. Als warme broodjes, dus.

Dit is de tweede editie; vorig jaar werd het geannuleerd. ,,Vorige keer ontstond een hele spontane polonaise, dat kan nu jammer genoeg niet. We kiezen nu voor een rustiger opzet”, vertelt Britt Mallens van de organisatie. Want natuurlijk, veiligheid voorop. Huisartsen hielpen de dorpelingen om het vereiste groene lichtje te krijgen. ,,Er komen veel oudere mensen, die echt niet weten hoe zo’n QR-code werkt.”

Samen zijn

Het idee van de Dorpsmaaltijd is om het dorp samen te brengen. En ook om eenzame mensen uit hun isolement te halen. Ook daar hielpen de huisartsen mee. ,,Je merkt dat mensen vereerd zijn als hun huisarts ze persoonlijk uitnodigt. Ik heb zelfs een paar mensen met de auto hierheen gebracht, wat als helemaal bijzonder ervaren wordt”, glimlacht huisarts Miranda Elmans. Samen met andere huisartsen en bijvoorbeeld Stichting De Zonnebloem weet ze wat er speelt in het dorp. Wie er misschien kwetsbaar zijn. En hier ontmoet iedereen elkaar. Via de kerk en via andere plekken werden tickets voor het evenement gedoneerd, voor hen die het lastiger konden betalen.

De organisatie wordt meer en meer overgenomen door de jongeren. 31 vrijwilligers zijn er maar liefst. ,,Ook dat is het dorpse. We willen elkaar helpen; dit is het eerste evenement sinds de coronacrisis. Er is flinke behoefte aan”, zegt Mallens. Bezoekster Hennie van Gils is zielsgelukkig. ,,We zijn anderhalf jaar door omstandigheden nauwelijks buiten geweest. Nu zie je iedereen weer, dat is fijn. Dit is het echte dorpsgevoel; je ziet alle generaties hier. En wat een fijne opkomst, ik sta versteld.”