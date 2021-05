Dorpsbewoners over oude kerkhof Bavel: ‘Levend monument mag niet verdwijnen’

video Schouten over finale voor supporters in eigen huis: ‘Blij dat ze er zijn, dat gaat ons zeker helpen’

11:00 ,,Natuurlijk denk je wel eens aan de eredivisie. Maar we zijn er nog niet, we hebben op dit moment nog helemaal niets. Eerst maar eens die wedstrijd zien te winnen”, waakt NAC-verdediger Robin Schouten in aanloop naar de finale voor te veel euforie.