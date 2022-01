Dorpsbelangen kiest in Zundert opnieuw voor Johan de Beer als lijsttrekker

Door Johan de Beer op de eerste plaats van de lijst te zetten, kiest Dorpsbelangen voor continuïteit en ervaring. De Beer is sinds 2010 onafgebroken wethouder in de gemeente Zundert. Daarvoor was hij vier jaar lang raadslid. Ook bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, voerde hij de lijst aan van zijn partij.

Wethouder

De Beer, die zich graag opnieuw beschikbaar stelt als wethouder, is blij met de keuze van Dorpsbelangen: ,,Ik voel me vereerd dat mijn partij wederom vertrouwen in mij uitspreekt om samen de verkiezingen in te gaan. Ik bouw mijn ervaring de komende jaren graag verder uit. Mijn kennis en enthousiasme kunnen daarbij goed van pas komen.”

Huidig fractievoorzitter René de Bruijn is verheugd dat De Beer opnieuw bereid is om de lijst aan te voeren: ,,Het is prettig en vertrouwd dat we op zijn ervaring kunnen rekenen.”

Strak aan de wind

Johan de Beer heeft als wethouder onder meer onderwijshuisvesting, financiën, economie en duurzaamheid in zijn portefeuille. De Bruijn: ,,Deze bestuursperiode was vruchtbaar. Onderwijshuisvesting staat na jaren van onzekerheid stevig op de kaart. En op het gebied van Financiën is er strak aan de wind gevaren, waardoor de begroting mooie cijfers laat zien. Dat is zeker in deze tijden knap.”

Dorpsbelangen werkt deze maand nog aan de verdere samenstelling van de kandidatenlijst en aan het verkiezingsprogramma. De partij, die inmiddels veertig jaar bestaat, heeft nu drie zetels in de Zundertse raad.