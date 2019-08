Dorpsbelangen hecht waarde aan alle nummers 2 in gemeente Zundert

ZUNDERT - Wie in de gemeente Zundert op een adres woont of werkt met huisnummer 2, kan binnenkort een brief in de bus aantreffen van de politieke partij Dorpsbelangen. Die nodigt alle bewoners en werkenden van de nummers 2 uit om plaats te nemen in een nieuw dorpspanel.

Idee is eigenlijk vrij eenvoudig, vertellen voorzitter Michiel Brandt en fractieleider René de Bruijn van Dorpsbelangen. ,,We willen graag, voor er een bepaald onderwerp wordt behandeld in een gemeenteraadsvergadering, weten wat de mening is van de inwoners van Zundert. Dat helpt ons om een standpunt in te nemen.”

Nou kan daarvoor natuurlijk de eigen achterban worden geraadpleegd. ,,Dat is de klassieke manier”, zegt Brandt. Alleen: ,,Achterbanvergaderingen werken niet goed meer”, voegt De Bruijn toe. ,,Er komen nauwelijks nieuwe gezichten bij, waardoor je je kunt afvragen in hoeverre de mening die daar wordt geuit representatief is voor wat leeft onder de bevolking.”

Afspiegeling

Om dat te kunnen peilen is een bredere afspiegeling nodig, vindt Dorpsbelangen. ,,Zo kwam het idee”, lacht Brandt. ,,De vorige verkiezingen was Dorpsbelangen lijst nummer 2. Dat en niks anders grepen we aan om alle nummers 2 uit te nodigen. Zo bereik je een heel diverse groep.”

In totaal gaat het om ongeveer 300 adressen. ,,Natuurlijk reageren die niet allemaal.” Maar al is het slechts 10 procent, zegt De Bruijn: ,,Dan hebben we al een mooi panel om mee te beginnen.” De deelnemers hoeven niet bang te zijn dat ze worden bestookt met vragen. ,,We benaderen het panel alleen met onderwerpen die zich er voor lenen. De ene keer vragen we een digitale reactie, de andere keer, wanneer de meningen erg uiteen lopen, kiezen we wellicht voor een live-bijeenkomst.”