De raden, die samen met andere belanghebbenden zijn vertegenwoordigd in de werkgroep Van A58 naar Beter, zijn van plan het bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid in te schakelen. Dat is een samenwerkingsverband van de Brabantse GGD’s. Dat bureau zou wat hen betreft onderzoek moeten doen naar de effecten van toekomstige veranderingen bij Sint-Annabosch. Een verzoek daartoe ligt bij de gemeente Breda.

Scherpe bocht

De A58 wordt verbreed en dat heeft gevolgen voor de aansluiting van die snelweg op de A27. Nu rijdt het verkeer vanuit Galder nog via een scherpe bocht in de richting van Utrecht. Die bocht vervalt om redenen van verkeersveiligheid. De afgelopen jaren is onderzocht wat het beste alternatief is. Daarbij is Van A58 naar Beter nauw betrokken geweest. Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen + Bos zijn uiteindelijk met twee varianten op de proppen gekomen: een fly-over en dive-under. In het eerste alternatief gaat het verkeer over, in het tweede vervolgt het zijn weg onder de A58.

Fly-over

In oktober wordt een bestuurlijk besluit genomen over welke van de twee het moet worden. Een fly-over lijkt om verschillende redenen het meest kansrijk. Hij is onder meer verkeersveiliger en goedkoper dan een dive-under.

Voorzitter Toine van Es van de Bavelse dorpsraad stelt vast dat het wat hem betreft lastig keuzes te maken is. “Eigenlijk kunnen we dat niet, nu we nog steeds niet weten wat precies de milieu-effecten zijn. En dan heb ik het over geluid, maar ook over fijnstof. Bovendien gaat het ook om het zicht vanuit de dorpen. Nu is het zo dat er rond Sint-Annabosch flink wat groen is en er bomen staan. Die zullen sneuvelen als het knooppunt heringericht wordt. Het duurt jaren voordat nieuw groen een eventuele fly-over uit het zicht houdt.”

Compenseren