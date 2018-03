Dorpelingen duwen stedelingen uit nieuwe Bredase gemeenteraad

Ook Zuid­west-Ne­der­land trekt aan landelijke Sin­ter­klaas­in­tocht

17:44 BREDA/ROOSENDAAL - De noodkreet van omroep NTR dat er voor het eerst in 66 jaar geen enkele gemeente warm lijkt te lopen voor het organiseren van de landelijke Sinterklaas-intocht is ook in Zuidwest-Nederland niet aan dovemansoren gericht. Verschillende gemeenten in Brabant en Zeeland hebben al aangegeven dat de goedheiligman meer dan welkom is.