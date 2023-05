Doorstroomtoets voor groep 8 botst met carnaval: ‘Scholen moeten het evenement maar verplaatsen’

DEN HAAG/BREDA - De doorstroomtoets voor leerlingen in groep 8, voorheen bekend als de eindtoets, moet in 2024 plaatsvinden in de eerste of tweede week van februari. Er is alleen één probleem: dat is vlak voor of tijdens carnaval.