Doorrijder Prinsenkade Breda beschuldigd van poging tot doodslag, gepakt met informant

BREDA – De Bredanaar die in oktober vorig jaar op de Nieuwe Prinsenkade met hoge snelheid een man op het zebrapad zou hebben aangereden, is na de inzet van een informant opgepakt.

Dat vertelde advocaat Yehudi Moszkowicz dinsdagochtend tijdens een pro-formazitting in de rechtbank van Breda.

De verdachte komt voorlopig niet op vrije voeten, heeft de rechter vandaag bepaald. T. e. B. (24) werd februari van dit jaar aangehouden in de gevangenis in Grave waar hij nog twee gevangenisstraffen moest uitzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van poging tot doodslag.

Roekeloos

De automobilist, die uit de richting van de Markendaalseweg kwam aangereden, maaide rond 03.35 uur op 29 oktober 2017 de voetganger met hoge snelheid van het zebrapad. Volgens de officier van justitie heeft hij zich achter het stuur ‘roekeloos’ gedragen en reed hij met een ‘aanzienlijke mate van onvoorzichtigheid’. Het slachtoffer, een 34-jarige man uit Breda, liet hij zwaargewond achter op straat. Zelf reed hij door.

De onderzoeken omtrent het incident zijn nog in volle gang. Zo wordt er onder andere nog gewacht op onderzoeksresultaten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).

Quote Het is aan de orde van de dag dat ongelukken ontstaan, u kunt gezien de aard van het delict niet stellen dat de rechtsorde is verstoord Yehudi Moszkowicz

Advocaat Moszkowicz, pleitte ervoor B. voorlopig vrij te laten. Vluchtgevaar valt in te perken met een enkelband of meldplicht, aldus de raadsman. Zogeheten collusiegevaar is volgens hem ook niet aan de orde.

Dan nog de eventuele geschokte rechtsorde, de maatschappelijke onrust die zou ontstaan als de verdachte vrij zou komen: ,,Er moet wel serieus naar gekeken worden of daar sprake van is”, stelt Moszkowicz. Zijn cliënt dient, al is het tijdelijk, op vrije voeten te komen: ,,Hoe cru het ook mag klinken, een verkeersongeval is toch iets anders dan een normaal levensdelict. Het is aan de orde van de dag dat ongelukken ontstaan, u kunt gezien de aard van het delict niet stellen dat de rechtsorde is verstoord.”

Op sterven

Daar komt bij dat de grootouders van B. op sterven liggen, die de man zouden hebben opgevoed. Genoeg reden volgens de advocaat om de voorlopige hechtenis van zijn cliënt te schorsen. De verdachte: ,,Het is gewoon dat ik bij mijn opa en oma wil zijn. Zij zitten in de laatste maanden van hun leven en ik wil ze graag nog zien, tot ze overlijden.”

Niet op vrije voeten

Daar zag de Officier van Justitie weinig in: niet alleen omdat er nog getuigen gehoord moeten worden, maar ook omdat er volgens haar zeker sprake is van onrust omtrent de zaak: ,,Deze zaak staat bij veel mensen in het geheugen gegrift.” Volgens haar gaat het om een ‘heel ernstig feit’.

Daar ging de rechter in mee. ,,Wij zien nu geen reden om die voorlopige hechtenis op te heffen”, sprak zij in de rechtszaal. ,,Er is ontzettend veel media-aandacht voor deze zaak geweest.” Samen met de ‘ernst van het feit’ betekent dit voor de verdachte dat hij voorlopig vast blijft zitten.