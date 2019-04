Doorrijder liet vrouw (79) in kritieke toestand achter: ‘Instinctieve gedachte na een ongeluk is doorrijden’

Tertoolen zegt dat in het geval van doorrijden na een ernstig ongeluk twee onderscheidende motieven bestaan: ,,Het eerste is bewust en rationeel. Hierbij heeft de bestuurder vaak iets te verbergen, zoals de inname van drank of drugs, of verdachte spullen in de auto. Het tweede motief is veel primitiever. Onze hersenen zijn gelaagd opgebouwd en die primitieve reactie komt bij grote angst vanuit de hersenstam. Dan kiezen we uit drie reacties: vechten, vluchten of bevriezen.” Bij bevriezen is er sprake van een soort verlamming van angst, die je vaak ziet bij mensen die bijvoorbeeld niet aan de kant gaan als er een ambulance door moet.