Doorrijder die vrouw met rollator aanreed in Breda bekent en wil snel vonnis

De 28-jarige man heeft spijt van zijn actie. Hij zou niet meer in een auto willen rijden, omdat hij vindt dat hij dat niet waardig meer is. Zelf zei hij: ,,Het is echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. Het is heel stom dat ik ben doorgereden. Echt verschrikkelijk. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de vrouw en haar familie.''



Er is momenteel ook een mediation-traject opgestart, omdat de verdachte graag in gesprek komt met de vrouw of haar familie.



Officier van justitie Kristel Simpelaar zei vrijdag dat de man officieel wordt verdacht van een poging tot doodslag.

De rechtbank besloot vrijdag het voorarrest van de man te verlengen. De zaak wordt op 19 november inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft Z. vast.