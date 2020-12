‘Doorbraak’: Nederlands Baarle-Nassau en Belgisch Baarle-Hertog gaan nauwer samenwerken

Dit tijdens een GOB-plenair (Gemeenschappelijk Orgaan Baarle) bereikte bestuursakkoord behelst onder meer het nieuwe gezamenlijke cultuurcentrum, het gemeentelijk mobiliteitsplan én de oprichting in 2021 van de BGTS (Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking), de beoogde bestuurlijke samenwerkingsvorm.

Grensoverschrijdend

Nederland, België en Luxemburg kwamen in 1996 tot een overeenkomst, die grensoverschrijdende samenwerking tussen (lokale) overheden mogelijk maakt. In 2014 is die vernieuwd. Er zijn drie varianten. De lichtste vorm is een administratieve afspraak en bevat juridische bindende afspraken. De middelste vorm is het huidige GOB.

Bevoegdheden

De zwaarste variant is een samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid: de BGTS. Deze kan onder andere aanbestedingen doen, mag middelen beheren en kan personeel aannemen. Kortom, de BGTS kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Dat is onder het GOB niet mogelijk, omdat deze geen rechtspersoonlijkheid heeft. Een nog belangrijker verschil is dat de gemeenten bevoegdheden kunnen overdragen aan de BGTS. Er zijn twee bestuursorganen voorzien. Een enclavecollege, met beide voltallige colleges. En een enclaveraad, bestaande uit beide voltallige raden. Beide zijn bevoegd bindende besluiten te nemen.

Het cultuurcentrum komt naast parkeerplaats De Roswal. De grens loopt straks dwars door het gebouw. De investering bedraagt maximaal 6,7 miljoen euro. De gemeenten verdelen de kosten volgens de verhouding van het inwoneraantal op 1 januari 2020: 29,3 procent voor Hertog en 70,7 procent voor Nassau.

Verkeer in het centrum

Beide gemeenten gaan verder akkoord met de aanleg van de oostelijke parkeerplaats bij de Kapelstraat. Baarle-Hertog bepaalt de timing en grootte ervan. Baarle-Nassau verleent alleen planologische medewerking. Het gemeentelijk mobiliteitsplan speelt in op de veranderende verkeersbewegingen in het centrum na de opening van de randweg. Het streven is dit plan in de eerste helft van 2021 voor te leggen aan de raden.