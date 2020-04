Doorbraak in onderzoek op moord Ger van Zundert: verdachte uit Limburg opgepakt na uitzending Opsporing Verzocht

De politie denkt dat hij een van de twee mannen met Limburgs accent is die hoofdverdachte Janie H. hebben geholpen bij het misdrijf. Het slachtoffer werd levend in brand werd gestoken, nadat hij was vastgebonden. Politiewoordvoerder Willem-Jan Uijtdehage bevestigt dat de man is aangehouden op basis van tips vorige maand na de uitzending van Opsporing Verzocht over de twee spoorloze ‘Limburgers’.