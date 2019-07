Doorbraak: hallen en loodsen Klavers Jansen naar consortium

Accu's en batterijen in brand bij Re-Tech Breda, giftige rook vrijgeko­men, omgeving afgezet

8:35 BREDA - Aan de Grenssteen in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04.00 uur een partij batterijen en accu's in brand gevlogen bij Re-Tech. Daarbij is giftige rook vrijgekomen. De brandweer heeft de omgeving afgezet. Er is op dit moment geen gevaar voor omliggende woonwijken. Dat meldt de Veiligheidsregio.