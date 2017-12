Door wijk aangepakte verdachte steekincident Tuinzigt: 'Andere verdachte wordt genegeerd'

Peter van der Velden nieuwe voorzitter Pierre de Jonge Sr. Foundation

15:06 Peter van der Velden (63) is de nieuwe voorzitter van de Pierre de Jonge Sr. Foundation. Woensdag, 13 december, neemt hij de voorzittershamer over van Dolf Hof. Dat gebeurt tijdens de traditionele kerstborrel van de foundation in het Golden Tulip Mastbosch Hotel. Hof was een jaar interim-voorzitter nadat Chris Rutten - net als Van der Velden oud-burgemeester van Breda - zijn functie had neergelegd.