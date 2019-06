Door Fort Oranje sluit Zundert boekjaar 2018 af met klein verlies

Als de incidentele kosten niet worden meegerekend die Zundert in 2018 kwijt was aan Fort Oranje, had de gemeente het boekjaar zelfs afgesloten met een positief saldo van ruim 1,1 miljoen euro.

Meevallers

Dat positieve saldo is het resultaat van enkele meevallers, vertelt wethouder Johan de Beer van financiën. Zo is er meer gebouwd en zijn er daardoor meer leges betaald aan de gemeente.

Daarnaast is er in Zundert de afspraak dat projectontwikkelaars geld storten voor ‘bovenwijkse voorzieningen’. Dat potje wendt Zundert aan voor de inrichting van de openbare ruimte. Doordat er meer projecten waren, is er meer geld in die pot gevloeid.

Rijksbijdrage

Ook viel de bijdrage van het Rijk mee en gaf de gemeente minder geld uit aan salarissen. ,,Dit, doordat we in onze netwerkorganisatie ambtenaren efficiënter hebben ingezet”, aldus De Beer.

Deze en andere meevallers leidden tot het overschot van dik 1,1 miljoen euro. Eigenlijk een te groot positief saldo. ,,Het is al het derde jaar op rij dat we geld overhouden. Dat is niet goed. We moeten reëler gaan ramen. Zodat we dichter bij de nullijn komen.”

Fort Oranje

Maar? ,,Ja”, erkent De Beer. ,,We sloten inderdaad niet met een positief, maar met een negatief saldo af.” Dat is volledig te wijten aan de kosten die Zundert kwijt was aan de afwikkeling van de ontmanteling van camping Fort Oranje.

Fort Oranje staat in de jaarrekening opgenomen als negatief saldo van zo’n 6,3 miljoen euro. Daarnaast staat een bedrag van circa 5,2 miljoen euro genoteerd bij de baten. Dat is de claim die Zundert heeft neergelegd bij de eigenaar van de camping.

Dat geld is nog niet ontvangen, maar boekhoudkundig wordt er rekening mee gehouden dat het ooit wordt betaald en terugvloeit in de gemeentekas. Het verschil van ruim 1,1 miljoen euro was Zundert kwijt aan zaken als beheer, beveiliging en juridische kosten.

Accountantsverklaring

Staat tegenover, nuanceert een woordvoerster van de gemeente de tegenvaller: ,,Dat als Fort Oranje niet was ontmanteld, we extra geld kwijt waren geweest aan handhaving en dergelijke.”