Door drugs geplaagd café op Mgr. Nolensplein in Breda wordt woonpand

Kunst in de gemeente roept regiokun­ste­naars op

8:00 RIJEN - Nu het kunstwerk van Rijenaar Adriaan Seelen een half jaar op het Raadhuisplein staat, begint de inschrijving voor nieuwe kunstenaars in het project wisselkunst. Seelen is trots dat zijn beeld is uitgekozen en vindt het ongelofelijk goed én nodig dat de gemeente aandacht besteed aan kunst.