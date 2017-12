Door brand getroffen schuimrubberfabriek Polyvlok voor de zomer terug op Mijkenbroek

BREDA - Polyvlok, de schuimrubberfabriek die eerder dit jaar volledig in vlammen opging, start volgende maand met het bouwen van een nieuwe fabriek. Het bedrijf komt weer op precies dezelfde plek te zitten op Mijkenbroek in Breda.

Oorzaak

Voor eigenaar Martijn Janssen was het een heftig jaar. In mei ging voor de tweede keer zijn bedrijf, opgericht door zijn vader Ton Janssen, in vlammen op. "Ik heb dit jaar heel hard gewerkt om er weer bovenop te komen. Dat betekent veel extra uren erin steken om dit te kunnen bereiken."

Afgelopen mei hing er een groot gedeelte van de dag een flinke, zwarte rookpluim boven de stad. Een grote brand verwoestte in korte tijd het pand aan de noordelijke rondweg. Wat de oorzaak was? Volgens Janssen waren er op dat moment dakwerkzaamheden aan de gang. "Maar dat ligt bij de verzekering. Hoe of wat, dat is niet mijn pakkie-an." Twintig jaar geleden werd de fabriek, die toen nog in Teteringen zat, ook in de as gelegd. Een kapotte heteluchtkachel was destijds de oorzaak.

Productie uitbreiden

Al vrij snel na de brand van dit jaar, wilde Janssen zijn pand herbouwen op dezelfde locatie. Maar dat heeft langer geduurd dan hij wilde. "Eigenlijk wilden we in november al starten met de nieuwbouw, maar we kregen de vergunning pas later."

Onlangs heeft Polyvlok toch de vergunning voor nieuwbouw gekregen waardoor volgende maand gestart kan worden met heien. "Het nieuwe pand krijgt dezelfde oppervlakte als we hadden, maar we willen wel de productie in de toekomst uitbreiden. Op dit moment kan ik niet al mijn klanten helpen." Het bedrijf zit tijdelijk in een pand aan het Hazepad in Breda.