Doodzieke Bredase kroegbaas trotseert multinational

BREDA - Het is het verhaal van David tegen Goliath. De Bredase kroegbaas Corné Segeren (62) nam het in de rechtszaal op tegen de grootste bierbrouwer ter wereld, AB-InBev. En won.

Het is een bekend gegeven in de horecawereld. Het is de brouwer die bepaalt wat er uit de tap komt. Veel cafépanden zijn in handen van Heineken, AB InBev, Bavaria of Grolsch die met wurgcontracten de kasteleins dwingen hun bier af te nemen.

Inzet: 15.000 euro

Toch zijn er maar weinig kroegbazen die daar tegen in het geweer durven komen. Corné Segeren (62) is één van de weinige uitzonderingen. De voormalige uitbater van cafe D’n Heilige Antonius in Breda ging de juridische strijd aan met bierbrouwer AB InBev. Inzet: een bedrag van 15.000 euro dat de brouwer nog van hem tegoed beweerde te hebben.

D'n Heiligen Antonius

Het verhaal begint in 2009 als de voormalig kapper Corné Segeren genoeg heeft van de knipschaar en zijn geluk in de horeca wil beproeven. Hij neemt café D’n Heilige Antonius in de Bredase binnenstad over. Het pand is eigendom van AB InBev, de grootste brouwer ter wereld met een jaaromzet wereldwijd van een slordige 50 miljard euro.

Segeren kan alleen in het café aan de slag als hij bereid is de contractvoorwaarden van InBev te accepteren. Zo moet hij een lening van tienduizenden euro’s overnemen die de vorige uitbater van D’n Heilige Antonius met de brouwer is aangegaan. Die lening kan Segeren aflossen met de bonus die hij krijgt door Inbev-bier te gaan schenken.

Nieuw café, Bourbon Street

Het is take it or leave it voor Segeren. Hij kiest voor het eerste, tekent het contract en al gauw draait het café als tierelier. Maar Segeren wil meer. Hij wil live-muziek in zijn kroeg en dat is lastig op die plaats. Daarom besluit hij twee later van café te wisselen. Hij stopt met D’n Heiligen Antonius en neemt cafe ’t Fust aan de Haven over dat hij omdoopt in Bourbon Street.

InBev-bier wordt er in zijn nieuwe kroeg niet meer geschonken. Maar Segeren is nog niet van de brouwer af. Die eist dat de kroegbaas het restant van de lening alsnog terugbetaalt. Als de kastelein weigert, stapt de brouwer naar de rechter. Wat volgt is een rechtszaak die vijf jaar in beslag zal nemen.

Aanvankelijk lijkt Segeren aan het kortste eind te trekken. Zowel bij de lagere rechter als in hoger beroep wordt Inbev in het gelijk gesteld. Het vonnis is helder: wie als kroegbaas een lening met een brouwer aangaat moet die ten allen tijden terugbetalen, ook als het cafe al lang en breed is overgegaan naar een ander.

Andere wending

Maar dan neemt het recht plotseling een andere wending. In het hoger beroep beweert InBev dat na 2010, dus nadat Segeren uit D’n Heilige Antonius is vertrokken, de bonussen voor de bierverkoop aan de kroegbaas is blijven betalen. De Bredanaar ontkent, maar omdat hij niet meer over de administratie uit die tijd beschikt kan hij dat niet aantonen.

Segerens advocaat, mr. Peter Schouten, besluit het er niet bij te laten zitten. Hij blijft Inbev vragen bewijs te leveren dat de bonussen ook na 2011 naar zijn cliënt zijn gegaan. Uiteindelijk komt de aap uit de mouw. Inbev blijkt de bonussen niet aan Segeren maar aan de nieuwe uitbater van D’n heilige Antonius te hebben overgemaakt.

Bedrog

Dat werpt een geheel nieuw licht op de zaak die dan ook prompt wordt heropend. Dit keer trekt de Bredase kroegbaas aan het langste eind. Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat Inbev bedrog heeft gepleegd door voor te spiegelen dat de bonus aan Segeren is betaald. De restantlening van 15.000 euro (die inclusief rente inmiddels is opgelopen naar 22 mille) hoeft Segeren niet langer meer te betalen.

InBev heeft weinig zin te reageren op de door haar verloren gegane rechtszaak tegen kroegbaas Corné Segeren. Ondanks herhaalde verzoeken om een reactie blijft het stil aan de kant van de bierbrouwer.

