Doodsbenauwd en moederziel alleen door Roosendaler achtergelaten in donker Mastbos

Ze had aangifte gedaan tegen haar ex. Dat is de 21-jarige Iliass A. uit Roosendaal. Een man met problemen. ,,Uw enige prestatie in het leven is een strafblad van 15 pagina's'', zei de rechter cynisch tegen de man die eigenlijk alle vragen met een omhaal van woorden uit de weg ging. Hij ontkende bijna alles waarvan hij wordt verdacht.



En A. wordt van een hoop misdrijven verdacht, tien in totaal, hoewel de officier van justitie donderdag voor een paar dingen ook vrijspraak vroeg. A. zou een pistool op het hoofd hebben gezet van zijn vriendin. Hij zou in december 2016 zijn ex hebben mishandeld in de auto.



Ze gingen naar de huisartsenpost, maar toen pakte hij in de auto een schaar, zo luidt de aangifte van de vrouw. ,,Hij was razend en begon met een schaar op me in te steken'', zei de vrouw bij haar aangifte. Een wond in haar been gold voor de officier als bewijs. Daarna zou hij haar moederziel alleen in het Mastbos bij Breda hebben achtergelaten, nadat hij haar met veel geweld uit de auto zou hebben getrokken. ,,Totaal niet gebeurd’', zei Iliass.