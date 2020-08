Doodnormale mensen voor tientallen ramen in Breda

Monika en de anderen delen die zorgen met elkaar. Maar ze praten ook over andere zaken, over alledaagse gebeurtenissen. Het zijn nou eenmaal heel gewone vrouwen. Ze lachen, huilen, hebben lief, kunnen ontroerd zijn en zich soms behoorlijk opwinden. Net als eigenlijk iedereen. In Breda, in Nederland, of elders in Europa. In Litouwen bijvoorbeeld. Want daar woont Monika.

Monika in alle wijken van Breda

Wat Monika anders maakt dan anderen, is dat haar portret straks overal in Breda kan hangen. Samen met grote foto's van nog eens negentien andere heel gewone Europeanen. Wie wil kan er tijdens BredaPhoto één krijgen om op te hangen voor de eigen ramen in Breda. Waar dan ook. In de Hoge Vucht, de Haagse Beemden, Belcrum of Sportpark. In de binnenstad, het Ginneken, Tuinzigt of Fellenoord.

Zo vertellen al die ramen samen in heel Breda het verhaal achter ‘The Europeans'. Een project waarmee fotograaf Rob Hornstra en schrijver Arnold van Bruggen in 2019 begonnen en waarvan het einde voorlopig niet in zicht is. ,,Een jaar of tien", schat Hornstra. Zolang trekken hij en Van Bruggen nog kriskras door Europa.

Euopeanen lijken op elkaar

Ze laten daarbij bewust de grote, bekende steden liggen. Zoeken liever de periferie op, het ‘heartland’, zoals ze het zelf noemen. Proberen zo de ziel te vangen van een continent dat volop in beweging is, waar de onderlinge verschillen lijken toe te nemen, maar waar mensen wonen die in de kern nauwelijks van elkaar verschillen.

Quote Dit gaat over iedereen, over jou, over mij, over heel gewone mensen. Die willen we aan elkaar voorstel­len Rob Hornstra, Forograaf

Emotioneel, maar ook in opvattingen lijken ze behoorlijk veel op elkaar. Elk land kent trends als populisme en nationalisme. Kampt met vraagstukken over migratie, racisme, homo- en vrouwenemancipatie, over het al dan niet gewenste lidmaatschap van de Europese Unie. Of het nou Polen, Italië of Nederland is.

Historisch document

Net als ‘Les Européens’ het werk dat de Franse fotograaf Henri Cartier Bresson publiceerde in 1955, zoeken Hornstra en Van Bruggen voorbij grenzen, vooroordelen en nationalistische uitingen, naar dat wat de Europeanen bindt. Zonder er verder een mening aan te koppelen. Met louter foto's en verhalen scheppen ze een historisch document van het Europa in de jaren twintig van de eenentwintigste eeuw.

Gedurende hun project worden delen van hun werk openbaar gemaakt. Bijvoorbeeld met exposities. Zoals in Breda tijdens BredaPhoto. Waarbij: ,,We ons liever niet in een museum presenteren waar maar een beperkt aantal mensen op af komt.” Dat past niet bij de inhoud. ,,Ons project gaat over iedereen, over jou en over mij, over heel gewone mensen. Die willen we aan elkaar voorstellen. Met elkaar in contact brengen. Gewoon buiten. Op straat.”

Aandacht in de Bredase straten

Vandaar: ,,Dat wij tijdens BredaPhoto aan iedereen in Breda vragen of zij één van onze portretten voor hun raam willen hangen. Zodat zoveel mogelijk mensen ze kunnen zien. Via een QR-code op de foto's is eventueel het verhaal achter de geportretteerden op te zoeken.” Zodat zelf is te ontdekken wie er nou eigenlijk op staat, en in hoeverre zijn of haar verhaal herkenbaar is.

Wie wil meedoen, en vanaf 9 september tot en met 25 oktober een ‘European’ voor zijn raam wil hebben, kan zich aanmelden via https://www.bredaphoto.nl/the-europeans-poster-actie/. De foto wordt begin september gratis afgeleverd.

Meer info: Rob Hornstra https://www.robhornstra.com/stories, The Europeans: https://www.theeuropeans.fm/ en Arnold van Bruggen https://www.prospektor.nl/

