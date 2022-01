Doodgeschoten Kenneth B. uit Den Hey-Acker zat vast voor ernstige geweldsmisdrijven

Horeca-onderne­mers: ‘Opnieuw een klap in ons gezicht’

ROOSENDAAL/BREDA - Verbijstering en verslagenheid in de West-Brabantse horeca, nu is uitgelekt dat het kabinet het slot erop wil houden. ,,Als je allemaal rekent op voorzichtige versoepeling, is dit opnieuw een klap in ons gezicht.”

13 januari