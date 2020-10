Dood Nadir Faassen (25) was noodlottig ongeval

De politie stelde vorige week een onderzoek in naar de doodsoorzaak van Faassen. Dinsdag liet de politie weten dat het nog niet duidelijk was of Faassen om het leven was gekomen door een ongeluk, of dat er andere zaken meespeelden. Maandagochtend werd bevestigd dat de dood van de 25-jarige man een noodlottig ongeval was. Dat werd geconcludeerd uit beschikbaar gestelde camerabeelden. Het politieonderzoek is afgesloten.