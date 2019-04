Dood Ger van Zundert schokt Breda, vijf vragen

BREDA - De dood van Ger van Zundert schokt Breda. “Onbeschrijfelijk“, noemt burgemeester Paul Depla het. “Een horrorfilm“, vinden buurtbewoners. Van Zundert overleed dinsdagochtend aan zijn verwondingen, nadat hij maandagavond in brand was gestoken. Vijf vragen.

1. Wat is er maandagavond precies gebeurd?

De 49-jarige Ger van Zundert rent maandagavond ‘in brand‘ door de Sparrenweg. Hij loopt de brandwonden op bij een garagebox, waar hij met zijn autobedrijf A&R zit. Bij de overburen wordt hij onder de douche gezet. Vervolgens wordt de Bredanaar met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Over hoe Van Zundert zijn brandwonden oploopt, zijn er nog vraagtekens. De politie gaat uit van een gerichte actie. Het slachtoffer is aan een stoel vastgebonden en overgegoten met een vloeistof. In het ziekenhuis heeft hij nog een verklaring afgelegd tegen agenten. Dinsdagochtend wordt bekend dat de Bredanaar aan zijn verwondingen is overleden.

2. Wie zijn de daders?

De politie gaat uit van drie daders, van wie er één na het incident is weggereden in een Volkswagen Caddy. Volgens meerdere bronnen is Van Zundert door twee mannen vastgebonden, waarna een derde persoon hem in brand zette. De mannen zouden een Limburgs accent hebben en hadden met Van Zundert een afspraak voor auto-onderdelen, zo spreken buurtbewoners.

3. Waarom is Van Zundert gedood?

In de wijk Tuinzigt gonst het van de geruchten. Volgens omwonenden zou een zakelijk geschil de aanleiding voor de wrede dood. Ook de politie gaat uit van mogelijk een zakelijk conflict. Bekend is dat Van Zundert al eerder doelwit was van een actie van een 50-jarige Bredanaar. Die dreigde met een handgranaat, pistool met 44 kogels en acht brandbommen zichzelf op te blazen op het terrein van het bedrijf van Van Zundert, dat toen nog gevestigd was in de wijk Princenhage. Ook toen ging het om een zakelijk conflict. De 50-jarige man heeft hiervoor 240 uur werkstraf gehad en 10 maanden voorwaardelijke celstraf.

4. Hoe reageert de buurt?

Veel omwonenden zijn geschokt. “Zo'n lieve man. Een gezin is kapot.“ Volgens buurtbewoners was Van Zundert ‘een man die voor iedereen klaarstond‘. Op sociale media is al een herdenkingstocht aangekondigd. Deze vindt woensdag om 21.00 uur plaats. Ook burgemeester Paul Depla vindt het incident ‘schokkend‘. “Vooral als je bedenkt hoe gewelddadig dit incident is geweest. Het moet vreselijk zijn geweest voor het slachtoffer. Onbeschrijfelijk.“

5. Hoe nu verder?