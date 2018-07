Dongenaar slingert onder invloed over Van Coothplein Breda

De man was opgevallen omdat hij al slingerend met hoge snelheid door het centrum van Breda reed. Omstreeks 19.55 uur werd de politie getipt, de getuige wees hen op de verdachte die inmiddels met zijn auto in het parkeervak stond op de Grote Houw.

De getuige vertelde dat die automobilist met een snelheid van zo'n 70 kilometer per uur over van links naar rechts slingerend over onder meer het Van Coothplein had gereden.

De politie herkende de man in de bedoelde auto als betrokkene bij een aanrijding op 14 juni 2018 op de Nieuwe Kadijk waarbij hij onder invloed van naar later bleek amfetamine en GHB was.