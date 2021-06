Dominante Bredanaar slaat ex in de bus in bijzijn van kindje (2): ‘Ik liet me vernederen en onderdrukken’

Homo's bij voetbal­clubs: ‘Natuurlijk zijn ze er, kom er gewoon voor uit’

27 juni ‘Bij ons speelt het niet’ en ‘ik ken geen voetballers die homo zijn’. De oogst van een rondje langs enkele voetbalclubs in de regio met de vraag of homo-acceptatie een thema is binnen de club. Aanleiding: de rel rondom de anti-homowetgeving in Hongarije, waar Oranje zondagavond tegen Tsjechië voetbalt.