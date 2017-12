Domien Verschuuren: "Tijn en Breda horen bij elkaar"

"Ook vandaag is weer hartverwarmend", zegt vader Gerrit woensdagmiddag. "Vanmorgen kwam Gijs de Vries, directeur van Rode Kruis Nederland, speciaal langs. Dat is toch heel bijzonder?"

Overbelast

En kijk wie daar zijn hand door het raam steekt voor een laagje nagellak: Domien Verschuuren, de 3FM-dj die vorig jaar op de Grote Markt in het Glazen Huis zat. Hij komt uiteraard even binnen om vader Gerrit, moeder Jolanda en broertje Ries de hand te schudden.

Ze halen wat herinneringen op. "Weet je nog dat de site van 3FM er drie keer uitlag, compleet overbelast door de actie van Tijn", herinnert Verschuuren zich. "Vorig jaar was zo bijzonder, dat is ook de reden dat ik er nu ook weer ben", zegt de dj.

Prachtig verhaal

Hij geeft toe speciaal voor dit doel naar Breda te zijn gereden. "Het blijft een prachtig verhaal, dat manneke van zes jaar dat heel Nederland bij elkaar bracht."

Verschuuren zat ook dit jaar in het Glazen Huis, dat in Apeldoorn stond. Maar net als de familie Kolsteren denkt de dj dat het nagellakhuisje van Tijn daar minder zou zijn aangeslagen: "Niets ten nadele van de stad, maar de band is er gewoon niet met Apeldoorn. Tijn en Breda horen bij elkaar."