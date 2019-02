'Dodendraad' van witte krokussen ontluikt vroeg

'Dit is echt uitzonderlijk, vertelt Carine van Vugt namens stichting Verhalis, de stichting die het project rondom de Nederlands-Belgische grens opzette. ,,Voorgaande jaren moesten we tot maart en zelfs april wachten. Nu bloeien de meeste krokussen al.'' Het vroeg ingezette lenteweer is daar volgens haar zeker de oorzaak van.

Vooral bij uitkijktoren De Klot aan de grens bij Achtmaal en het Belgische Nieuwmoer bloeien volgens de initiators veruit de meeste krokussen, omdat die al langer staan. Het project is een herinnering aan de elektrische Dodendraad uit de de Eerste Wereldoorlog en de slachtoffers.

Fietsroute

Verhalis verzorgt ook een lange fietsroute langs de Dodendraad. Het meer dan vijfhonderd kilometer lange tracé is populair, vertelt Van Vugt. ,,De route is duizenden keren gedownload en ook ontvangen we berichten en foto's van mensen die delen afleggen of afgelegd hebben.‘’

Quote In 1919 beleefde men de eerste vrije lente na de vier oorlogsja­ren. Honderd jaar later zijn de krokussen een vredessym­bool Carine van Vugt

Vanaf 2013 is begonnen met het aanplanten van de krokussen. In 2018 gingen de meeste bollen de grond in. ,,We kregen vragen waarom we zo laat pas begonnen. Maar onze reden was simpel: honderd jaar geleden, in 1919, beleefde men de eerste vrije lente na de vier oorlogsjaren'', legt Van Vugt uit. ,,Honderd jaar later zijn de krokussen een vredessymbool.‘’

Historisch besef

Ook op de Belgische en Nederlandse basisscholen, die de bollen hielpen planten, daalt het historisch besef in van de Dodendraad. ,,En dat is altijd het doel geweest.'' Dat de bloembollen het hebben overleefd is redelijk bijzonder: mollen, konijnen, landbouwvoertuigen en het omploegen van stukken akker kunnen de strakke bloembollijnen in de war schoppen.

Bewust is destijds gekozen voor de witte krokus en niet voor klaprozen. Van Vugt: ,,Hoewel die het internationale symbool zijn voor de Eerste Wereldoorlog, wilden we de herdenking van de Dodendraad en zijn slachtoffers een eigen gezicht geven.‘’