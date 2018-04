Dodelijk slachtoffer schietpartij Breda is Kaan Safranti

Boom van Vincent en Theo als bron voor dichtkunst

11:08 Een zilveresdoorn in Princenhage. Het klinkt als een schilderij. Dat is het niet maar het heeft vast weinig gescheeld. Volgens de overlevering heeft Vincent van Gogh samen met zijn broer Theo deze boom namelijk eigenhandig geplant. Typisch zo'n verhaal dat te mooi is om dood te checken.