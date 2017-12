Dodelijk slachtoffer ongeval A27 komt uit Breda

Chihuahua van Bredase (72) doodgebeten in Mastbos: 'Ik wil dat de dader zich meldt'

14:52 BREDA - De 72-jarige Bredase Majo de Leur is ontroostbaar. Haar chihuahua Rollsce werd gisteren door een andere hond doodgebeten in het Mastbos. De eigenaresse is nu op zoek naar de dader, want die gaf een vals nummer op.