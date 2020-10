Dodelijk slachtoffer bij ernstig ongeluk op weg tussen Effen en Rijsbergen: N263 dicht

RIJSBERGEN - Bij een ernstig ongeluk op de N263 in Rijsbergen is vrijdagochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De weg is volgens de ANWB in beide richtingen dicht tussen Effen en Rijsbergen.