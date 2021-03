Dode gevonden bij drugslab in Wernhout, betrokkene aangehouden

Onderzocht wordt hoe de dode om het leven is gekomen. Ook het lab zelf en de verdachte zijn onderdeel van het onderzoek. Daarvoor komen woensdag meerdere specialisten naar Wernhout. Zo is onder andere de technische recherche aanwezig.

De politie kwam het drugslab in de oude boerderij aan de Beverstraat op het spoor na meldingen van een verdachte situatie en een ‘typische geur'. Volgens een woordvoerster van de politie is de aangehouden verdachte voornamelijk aangehouden met betrokkenheid tot het gevonden lab, niet met de overleden persoon.

De identiteit van de overleden persoon is volgens de politie nog onbekend. Ook over de leeftijd en het geslacht valt op dit moment nog niets te zeggen. ,,Het onderzoek is nog in volle gang. Het is nog te vroeg om hier mededelingen over te doen", laat de woordvoerster weten.