Dode en gewonde bij ongeval in Breda

Breda krijgt er in een maand 1200 vierkante meter aan groene daken bij

BREDA - Bewoners in Nieuw Mertersem, Boeimeer, Westerpark en de Belcrum in Breda leggen in december voor 1200 vierkante meter aan groene daken aan. ‘Fantastisch dat we in de grauwe winter gewoon doorgaan met het vergroenen van de stad’.

7 december