'Dode Breda mogelijk slachtoffer van groep rippers'

Spaans restaurant FEBO vindt nieuwe plek in Breda

15:54 BREDA - Na bijna anderhalf jaar 'dakloos' te zijn geweest, heeft FEBO Tapas een nieuwe plek gevonden in Breda. Het Spaanse restaurant trekt in een pand in de Halstraat waar tot voor kort De Lamme Goedzak was gevestigd en dat in Breda vooral bekend is van Tafelen bij Pols, dat daar ruim twintig jaar gezeten heeft.