Dode baby in Wernhout met geweld om het leven gebracht

Man (45) met groot mes spreekt voorbijgan­gers aan in Breda, politie gebruikt pepper­spray

11:16 BREDA - Een 45-jarige Poolse man is donderdagavond rond 22.50 uur gearresteerd op de Tramsingel in Breda. Volgens de politie had hij met een groot mes in zijn handen meerdere voorbijgangers aangesproken.