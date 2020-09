Documentaire over Piet den Blanken uit Breda: fotograferen vanuit je hart

BREDA - Sociaal betrokken en scherpzinnig. Over fotojournalist Piet den Blanken, die vanuit Breda heel de wereld over reist, is een film gemaakt, te zien in Chassé Cinema op zondag 13 september en op 20 en 21 september.

Een fotograaf met een groot hart voor sociale misstanden en het menselijk tekort. Met zijn levensechte portretten en fotoreportages raakt fotograaf Piet den Blanken (69) de kijker recht in de ziel. Hij reist er de hele wereld voor over, maar even goed vindt hij zijn onderwerpen dicht bij huis.

Ook de coronacrisis weerhoudt de rasfotograaf er niet van om de koffers te pakken. In augustus reisde hij nog af naar Lesbos en Samos om daar de schrijnende situaties in de vluchtelingenkampen vast te leggen. Zijn scherpe oog en grote inlevingsvermogen vormen Den Blankens artistieke houvast.

Landarbeiders

Voor het eerst is het leven en werk van Piet den Blanken vastgelegd in een film. Bevriende regisseur Wilbert Smit maakte het filmportret Feitelijk maar niet objectief. Smit volgde hem onder meer tijdens een fotoreportage in Marinaleda, Andalusië. Een weerzien dat Den Blanken al een tijd gepland had. In 1983 maakte hij zijn eerste buitenlandse fotoreportage over de landarbeiders in het dorpje. Verslagen die Den Blanken in de jaren tachtig en negentig met gemak kon slijten aan landelijke en regionale dagbladen.

Na een baan als dokalaborant bij het Brabants Dagblad en een studie aan de Fotovakschool Apeldoorn was het pleit snel beslecht. ,,Er ging een wereld voor me open. Vooral het ambachtelijke van de fotografie trok me. Als ik geen fotograaf was geworden, dan had ik misschien wel voor meubelmaker gekozen”, glimlacht Den Blanken.

In zijn knusse Bredase huis vertelt Den Blanken over zijn passie. ,,Die maatschappelijke betrokkenheid zat er vroeg in. Ik luisterde naar VPRO-commentator Anton Constandse op de radio. Met zijn kritiek op het imperialisme en aversie tegen het koningshuis, vormde hij mij op politiek gebied."

Kritiese Filmers

Als beginnend fotograaf sloot Den Blanken zich aan bij De Kritiese Filmers Breda, waar hij Smit zou ontmoeten. ,,Ik wilde mijn eigen onderwerpen uitkiezen. Want dat is fotografie: keuzes maken. Zo maakte ik een fotoreportage van de vrachtwagenstaking in Breda. Ook de arrestaties van antimonarchisten in Breda legde ik als enige vast.” Dagbladen klopten bij hem aan. ,,Maar De Telegraaf heb ik afgewezen. Ik lever alleen aan fatsoenlijke kranten, ik heb ook mijn principes, liet ik ze weten.”

Op 20 september opent een expositie van Den Blanken over de vele vermiste mensen in Guatemala (locatie: Grote Kerk in Den Bosch). ,,Qua koloniale geschiedenis, volkstaal en religie staat de Latijns-Amerikaanse cultuur dicht bij ons. Ik trek me hun lot aan. Nieuwsgierigheid blijft mijn drijfveer. Bovendien ervaar ik daar zoveel warmte en vriendschap die me bemoedigt om verder te gaan.”

De film ‘Feitelijk maar niet objectief’ is te zien in Chassé Cinema, Breda: zondag 13 september (15.00 uur), met een nagesprek. Ook hier te zien op zondag 20 september om 12.30u en maandag 21 september om 14.00u.