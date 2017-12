DJ Tiësto: 'Nergens zo thuis als in Breda'

In een exclusief interview dat dinsdag in BN DeStem staat, vertelt hij over zijn nieuwe liefde Annika die hij onlangs ten huwelijk vroeg. "Aanvankelijk kende ze mij niet eens. Ze houdt zelfs meer van hiphop." Een pre, als je het Tiësto vraagt: "Ze is echt in mij geïnteresseerd als persoon, niet in de dj Tiësto".