Dj Tiësto koopt markante ‘schotel’ aan Bijster in Breda

Vliegend door de sterren van de waterglij­baan, virtual-reality primeur voor Bredaas zwembad

5 december BREDA - Zwembad Sonsbeeck in Breda introduceert op 1 februari een primeur in de Nederlandse zwembaden. Als eerste in de Benelux biedt het bad de mogelijk om een VR-slide te maken: een afdaling van de glijbaan met een virtual-reality bril. BN DeStem mocht alvast proefglijden.