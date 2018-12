Dj's lopen vannacht vanaf Bavel, via Breda en Oosterhout naar Raamsdonksveer

‘Luierdum­per’ gevonden: blijkt jongen met problemen, hulptra­ject opgestart

10:06 DONGEN - De ‘luierdumper’, die in Dongen en ’s Gravenmoer luiers uit containers bij kinderdagverblijven haalde en dumpte in een natuurgebied, is door een wijkagent opgespoord. Dat meldt de politie op Facebook.