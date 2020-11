Dj's draaien voor horeca, want in zware tijden steun je elkaar: ‘Dit is het DNA van Breda’

Black Fri­day-druk­te op de Bredase meubelbou­le­vard: ‘Extra korting? Gefopt word je toch’

27 november Het begon ooit als de omschrijving voor de verkeersdrukte in Philadelphia, de dag na Thanksgiving: Black Friday. Zeven decennia later is het een koopjesfestijn, dat consumenten naar online en echte winkels lokt. Deze vrijdag was het massale drukte op de Bredase meubelboulevard.