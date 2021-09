Dj's demonstreren tegen coronamaatregelen in Breda: ‘Wij zijn geen wappies, we zijn er gewoon klaar mee’

‘Geldhond’ vindt 270.000 euro in opslagloca­tie in Breda

14 september BREDA - De politie in Breda heeft dinsdag een wel heel opmerkelijke vondst gedaan. Met dank aan een zogenoemde ‘geldhond’ - een hond die gespecialiseerd is in het opspeuren van geld in ruimtes - werd ruim 270.000 euro gevonden in een opslaglocatie.