Dj Dannic: ‘Breda is mijn veilige haven, als ik door Azië tour willen ze in me klimmen’

Een paar vragende blikken als hij voorbij loopt. Even twijfelen twee meiden en dan lopen ze door. In Breda wordt de wereldberoemde dj Dannic, Daan Romers, niet lastiggevallen. ,,Soms vragen mensen een handtekening of foto. Maar over het algemeen kan ik hier gewoon naar buiten zonder na te denken. Als ik door Azië tour is dat wel anders, daar proberen ze in je te klimmen”, aldus Romers.