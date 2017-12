DJ-begeleider Bas van Steen uit Prinsenbeek heeft het licht gezien

videoPRINSENBEEK - Dat Breda dé stad van de dj’s is, weten we. Bas van Steen (30) speelt een heel andere rol in dat wereldje van decibellen, laserstralen, dansende mensenmassa’s en vuurwerk. Hij bedenkt de shows eromheen. En heeft een passie voor ledverlichting.

Bas van Steen is pas 30 jaar. Oogt zelfs nog een stuk jonger. Toch heeft de Bredanaar, met kantoor in Prinsenbeek, al een indrukwekkende carrière in de wereld van muziek achter de rug.

Als creatief begeleider van de Bredase dj R3hab (Fadil El Ghoul) en de Parisiens dj Snake en dj Tchami plus adviseur van dance-events over de hele wereld zat Van Steen 320 keer per jaar in een vliegtuig. Van Brazilië naar China naar Las Vegas.

Weekendhulp

En dan te bedenken dat zijn loopbaan begint als weekendhulpje in de Special CD-shop in Breda. “Daar kwamen veel dj’s, maar dan meer voor het Nederlandstalige werk. Eigenaar Peter Voesenek deed er drive-in-shows bij, verhuurde dj’s voor bruiloften en partijen. Toen ik 16 was, nam ik die drive-in-show over.”

Bas heeft een passie voor muziek, maar vooral voor techniek. “Er kwamen steeds nieuwe dingen op de markt, die ik kocht van het verdiende geld. Dj-setjes, geluid, verlichting. Collega’s wilden die spullen van mij huren.”

De jonge ondernemer neemt andere dj’s in dienst, verhuurt én draait zelf. “Van donderdag tot en met zondag was ik tot diep in de nacht aan het werk. En op elk feestje wilden ze Meat Loaf horen, dat ging me de keel uithangen… Toen ben ik me meer gaan focussen op de verhuurtak. Zo kwam ik bij evenementen terecht en ben doorgegroeid.”

20.000 man

Hij noemt zijn bedrijf Stones Audio, later Stones Group, simpelweg omdat hij Van Steen heet. Hij specialiseert zich in special effects. Confetti, vuurwerk, CO2, vuur, plasmaschermen, licht. “De events waar ik voor werkte, werden steeds groter. Van 5.000 man tot 20.000. Ik had een heel magazijn vol met materialen.”

Dan slaat de crisis toe. En merkt Bas dat grote, concurrerende bedrijven goedkopere tarieven kunnen hanteren. “Ik maakte lange dagen, maar verdiende weinig.”

Volledig scherm Bas van Steen is wereldwijd audio-visueel adviseir van dance-events © Stones Group

Dancestage

Hij verkoopt zijn verhuurbedrijf en gaat adviseren. Het begint bij het festival Dream Village in Breda. Of hij een originele show kan bedenken voor op de dancestage? Dat kan hij.

Een ontmoeting met de Bredase dj R3hab op Ibiza geeft vervolgens een boost aan zijn nieuwe carrière, die van adviseur en bedenker op het gebied van licht en show. “Het is niet alleen de dj die de sfeer bepaalt. Natuurlijk, het is zijn naam, zijn muziek, die mensen aantrekt. Maar de show eromheen maakt het voor het publiek nóg een stuk interessanter. Ik wilde uitblinken op dat terrein.”

Justin Bieber

“Ik heb een paar jaar met R3hab getourd, de hele wereld rond. Op een gegeven moment kwamen we in India een andere grote dj tegen, dj Snake uit Parijs, die een wereldhit had met Justin Bieber (Let me love you). Hij had geen lichtoperator bij zich, zag hoe wij de show deden en vroeg of ik iets voor hem kon betekenen.”

Het mondt uit in een langere samenwerking. En er volgen nog meer dj’s, Bas en zijn team zijn voortdurend van huis. Hij vliegt van het ene festival naar het andere om te controleren of zijn ideeën goed en vooral veilig zijn uitgevoerd. Ze spelen tenslotte letterlijk met vuur. “Soms moet je een podium afkeuren. Ik heb het meegemaakt in Brazilië dat ze op amper twee meter afstand van de dj de vlammen zes meter hoog de lucht in wilden laten vliegen.”

Maatjes

Volledig scherm Bas van Steen. Foto: Joyce van Belkom/Pix4Profs © Joyce van Belkom De internationale dancewereld is klein, vertelt Van Steen. En telt de nodige Bredase sterren. Waarom heeft hij nooit met Tiesto en Hardwell samengewerkt? “Hardwell werkt met andere mensen. Je zit tijdens een tour bijna 24 uur per dag op elkaars lip. Dat schept een band, dus stap je niet zo maar even over naar een ander. Ik ken Hardwells team, we treffen elkaar regelmatig. Heel gaaf als je aan de andere kant van de wereld met Bredanaars onder elkaar staat te kletsen bij zo’n festival. We zijn geen concurrenten, eerder maatjes.”



“Tiesto werkt heel veel in Amerika. Ik heb ervoor gekozen om een beetje normaler te gaan leven. Ik ben nu 30, heb een vriendin, een leuk huisje gekocht. Ik was altijd weg, jetlag in, jetlag uit. Dat wil ik niet meer.”

Omdat hij dan toch nog veel in China zit voor dance-events kan hij daar fabrieken bezoeken. En start een nieuw bedrijf: Led Solutions Holland, ledverlichting voor bedrijven. “We hebben twaalf man in vaste dienst en groeien het pand uit.”



Grote dance-evenementen doet hij er overigens nog steeds wel bij, dat is te leuk om te laten schieten. En hij blijft broeden op nieuwe ideeën.

Schaterend: “Ik heb altijd gezegd: mijn volgende stap is in Breda een auto-wasserette beginnen met een show erin. Dat bestaat nog niet. Ja, dat mensen een show ervaren tijdens de wasrit! Je kunt er alle kanten mee op: Kerstmis als thema gebruiken of de Bredase dj-scene er een rol in laten spelen... Ik weet zeker dat het publiek trekt. Dát vind ik leuk! Én ik vind het leuk om succes te hebben, natuurlijk...”

